صحة مطروح: تقديم 67 ألف خدمة طبية منذ انطلاق مبادرة "بداية جديدة"

مطروح – حسن مشالي

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمطروح، أنها قدمت خدماتها المتنوعة داخل المستشفيات والوحدات الصحية والفرق المتنقلة المنتشرة فى جميع أنحاء المحافظة، التي بلغت حوالي 76 ألف خدمة، ضمن المبادرة الرئاسية، "بداية جديدة لبناء الإنسان، التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان يوم الثلاثاء الماضي.

وأوضح الدكتور إسلام عساف وكيل وزارة الصحة بمطروح، أنه تم تقديم 67157 خدمة طبية، منذ انطلاق مبادرة بداية جديدة لبناء الانسان، حيث قدمت الفرق الطبية خدمات مبادرات الصحة العامة لـ 1128 منتفع، وخدمات التثقيف الصحي لـ 3089 منتفع، وتطعيم 1634 طفل، وتقديم خدمات الحجر الصحى لـ 11814 منتفع، وتقديم 183 خدمة فى مجال الأغذية، و تقديم 109 خدمات طبية فى مجال صحة البيئة.

كما تم تقديم 11446 خدمة طبية، من خلال وحدات الرعاية الأولية و 1307 خدمات تنظيم أسرة و 35389 خدمة طبية، عن طريق المستشفيات العامة والمركزية بالمحافظة وتقديم خدمات الكشف وصرف العلاج والمعامل والأشعة والاحالة، عن طريق القوافل الطبية لـ 1058 مواطن.

وأكد مدير الصحة بمطروح، على تواجد كافة الأطقم الطبية، الذين يبذلون جهدهم، من أجل التخفيف عن المرضى وتقديم الدعم الطبي والنفسي لهم.

وعلى جانب آخر، استحدثت مديرية الشئون الصحية بمطروح، عيادة جراحة الوجه الوفكين، بالعيادة الخارجية الصباحية، بمستشفى مطروح العام، يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع، تنفيذا لتكليف اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بضرورة العمل على توفير التخصصات الطبية النادرة، تسهيلاً على أهالى المحافظة، ورفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة من خلال مستشفيات المحافظة.

وتوفر العيادة الجديدة، مناظرة حالات جراحات الوجه و الفكين، وعمل قرارات العلاج على نفقة الدولة، وكتابة تقارير الإصابات والعجز، وحجز الحالات، وعمل الأشعات والفحوصات اللازمة، يأتي ذلك بالتزامن مع وجود التخصص بالطوارئ على مدار 24 ساعة يومياً.