تنظيم فعاليات مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" بمدارس بني سويف

بنى سويف هانى فتحى

تابع هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، انطلاق فعاليات مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" من مدارس بنى سويف، حيث تابع مدرستى حسن إسماعيل بالدوالطة وبني بخيت 1 التابعتين لإدارة بني سويف التعليمية.

واطمأن وكيل الوزارة على بداية تنفيذ المبادرة من خلال تنفيذ البرامج والأنشطة والخدمات المتنوعة التي تهدف إلى تنمية الإنسان.

وأكد أحمد عزت مدير إدارة بني سويف أن المبادرة الرئاسية تضمنت العديد من الأنشطة والبرامج بمشاركة توجيهات التربية الاجتماعية والمسرح التربية الرياضية والتربية السكانية ومتابعة من التخطيط الاستراتيجي بالإدارة، مشيراً إلى أنه تم عمل ندوات لأولياء الأمور وهيئة التدريس بالمدرسة للتوعية بالمشروعات القومية التى تنفذها الدولة المصرية على مستوى الجمهورية عامة، وأيضا المحافظة على مياه الشرب بمشاركة مسئولى التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى.

وأضاف أحمد عزت، أن برنامج اليوم تضمن ثلاث ندوات، حيث قدم توجيه التربية الاجتماعيه ندوة عن حروب الجيل الرابع والخامس والبيئة والسكان ندوة عن المشكلة السكانية وندوة عن فضل العلم، كما تضمنت المبادرة توزيع ادوات مدرسية على الطلاب وإقامة معرض للسلع الغذائية.