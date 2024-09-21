"صحة الفيوم" تعقد اجتماعات مع التعليم والتأمين الصحى والأزهر تزامنا مع بدء الدراسة

الفيوم - رباب الجالي

عقدت مديرية الصحة بمحافظة الفيوم اجتماعات متفرقة مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة ىمسؤلي التعليم الأزهري والتأمين الصحي لبحث الاستعدادات للعام الدراسي الجديد.

بحثت الاجتماعات تعزيز صحة الطلاب في السن المدرسي من خلال غرس السلوكيات والممارسات الصحية السليمة، مع التشديد على ضرورة سلامة البيئة الداخلية بالمدرسة والبيئة الخارجية المحيطة بها.

كما تناول المجتمعون تفعيل برامج الصحة المدرسية عبر التعاون الفعال بين إدارة المدرسة والفرق الطبية، ووضع خطة للفحص الطبي الشامل للطلاب ومتابعة تنفيذها مع بدء العام الدراسى والذى يتزامن مع انطلاق مبدرة بداية لتنمية الأنسان ومبادرة الكشف المبكر عن أمراض سوء التغذية (الأنيميا - التقزم - السمنة )

وشددوا على متابعة نظافة المدارس من الداخل أفنية وفصول دراسية ودورات مياه وحجرات أنشطة وأسوار، والتأكد من توافر جميع التجهيزات الطبية للإشراف على المقصف ومطابقة الأغذية الموجودة به.

كما عقدت ادارة السن المدرسي عدة إجتماعات إستعدادا للعام الدراسي الجديد قبل بداية الدراسةً بجميع الادارات الصحية من اجل التشديد على الفحص الطبي شامل والمرور الدوري علي المدارس وتدريب المنسقين الصحيين وهم همزة الوصل بين التربية والتعليم والصحة ويقومون بنشر الوعى الصحى بين جميع العاملين بالمدرسة فيما يخص الامراض المعدية والنظافة الشخصية والتغذية السليمة للعاملين والطلاب.

وتشكيل اللجنة الصحية بالإدارات والاجتماع مع التمريض استعدادا لمبادرة الانيميا والتقزم، والاجتماع مع أطباء الوحدات الصحية (استعدادا للفحص الطبي الشامل).