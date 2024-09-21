"تعليم الإسكندرية": انتظام الدراسة فى 222 مدرسة تعمل بنظام الفترتين

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالأسكندرية، انتظام الدراسة اليوم السبت، بالمدارس التي تعمل بنظام الفترتين والبالغ عددها 222 مدرسة، وتم استقبال أبنائنا الطلاب بطريقة مناسبة وتشغيل الأغنيات الوطنية ورفع علم مصر وتسليم الكتب الدراسية على أن تنتظم الدراسة بجميع مدارس المحافظة غدًا الأحد.

وتابعت المديرية انتظام الدراسة ببعض المدارس، ووجهت رسالة للمعلمين ببذل كل الجهد للنهوض والارتقاء بالعملية التعليمية واستثمار التكنولوجيا لتقديم خدمة تعليمية أفضل وأجود لأبنائنا الطلاب.

وأصدرت المديرية تعليماتها لمديري عموم المديرية والإدارات التعليمية بتخصيص الحصة الأولى للحديث عن المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية لبناء الإنسان المصري ( بداية )، وتكليف المتابعة وتقويم الأداء ومديري المراحل وموجهي عموم المواد الدراسية والموجهين الأوائل والموجهين بمتابعة سير انتظام العملية التعليمية وحسن التواصل والتعامل مع أولياء الأمور.