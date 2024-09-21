حبس عاطل ضبط بحوزته مواد مخدرة قبل ترويجها على المتعاطين بالمنوفية 4 أيام

المنوفية - محمد فتحى

قررت نيابة مركز أشمون بمحافظة المنوفية، حبس عاطل ضبط وبحوزتة مواد مخدرة قبل ترويجها، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

تمكنت مباحث مركز شرطة أشمون بمديرية أمن المنوفية، من ضبط عاطل وبحوزتة مواد مخدرة قبل ترويجها، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمود الكمونى مدير أمن المنوفية ، إخطارا من العميد محمد أبو العزم مأمور مركز شرطة أشمون بمديرية أمن المنوفية، من المقدم أحمد عبد القوى رئيس مباحث مركز شرطة أشمون، يفيد من ضبط عاطل وبحوزتة مواد مخدرة، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.