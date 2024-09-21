رئيس هيئة السكة الحديد يتفقد استعدادات معهد تكنولوجيا النقل لعودة الدراسة

كتب سيد الخلفاوى

تفقد المهندس محمد عامر رئيس هيئة السكة الحديد، يرافقه الدكتور محمد حسين نائب رئيس هيئة السكك الحديدية للمواد البشرية، والمهندس طه رجب، مدير المعهد العالي لتكنولوجيا النقل، معهد تكنولوجيا النقل بمنطقة وردان بالجيزة، التابع لهيئة السكة الحديد، لمتابعة الاستعداد لعودة الدراسة بالمعهد، والدورات التدريبية التى يقدمها المعهد فى مجالات السكة الحديد.

وتمتلك الهيئة معهد عالى تكنولوجى يخرج فنيين وسائقين يعملون فى كافة قطاعات الهيئة، وذلك بعد تحويل مدرسة السكة الحديد إلى معهد عالى 4 سنوات لتصدر بعد ذلك خريج على أعلى مستوى من التدريب مؤهل للعمل داخل مصر وخارجها.

ويضم المعهد ورشا فنية ومحاكات للقطارات بكافة أنواعها، تضم متخصصون يدربون طلبة المعهد ويرفعون من أداء العنصر البشرى بالهيئة من خلال خضوع كل العاملين والموظفين لدورات تدريبية واختبارات فى كافة قطاعات الهيئة.

كما يضم المعهد ورش صيانة للجرارات الحديثة والقديمة العاملة بالسكة الحديد، بالإضافة إلى ورش التدريب على اشارات السكة الحديد وكيفية اداراتها، حيث تنقسم الدراسة بالمعهد إلى قسمين وهما قسم (تكنولوجيا ميكانيكا الوحدات المتحركة) والتى تؤهل لوظائف قائد قطار، تكنولوجى ميكانيكا ديزل - تكنولوجى كهرباء، بالإضافة إلى قسم (تكنولوجيا التحكم والاشارات الكهربية) والتى تؤهل لوظيفة تكنولوجى إشارات أو تحكم بالهيئة أو نظم الجر الكهربائى بهيئة الانفاق والمشروعات الحديثة للنقل السككى.

ويتم دمج التدريب العملى مع الدراسة الأكاديمية أثناء فترة الدراسة، لتأهيل الطلاب للالتحاق بسوق العمل بـ "الهيئة القومية لسكك حديد مصر" وقطاعات النقل ذات الصلة فور تخرجه واستيفائه الاشتراطات اللازمة، ويتبع المعهد لـ (وزارة النقل) وبإشراف (وزارة التعليم العالى والبحث العلمي) ومقر المعهد مدينة وردان بمحافظة الجيزة، والدراسة به بنظام (الإقامة والإعاشة الداخلية) للدارسين بهدف تخريج دفعات من المتخصصين فى مجالات النقل المختلفة وبخاصة السكك الحديدية قادرين على تلبية متطلبات سوق العمل، وذلك فى ظل الاهتمام الكبير الذى توليه الدولة لقطاع النقل وبخاصة النقل السككى.

