قبول دفعة جديدة بالمعهد العالى لتكنولوجيا النقل للعام الدراسى 2024/2025

أعلن "المعهد العالي لتكنولوجيا النقل" بوردان عن قبول دفعة جديدة من الحاصلين على الثانوية العامة (رياضة) أو الثانوية الفنية نظام الـ 3 سنوات (كهرباء - ميكانيكا) ذكور، فعلي راغبى التقديم للمعهد مراعاة ما يلى :-
1- تسجيل رغبة الالتحاق بالمعهد عن طريق موقع التنسيق التابع لوزارة التعليم العالى ، والذى يصبح متاحا للطلاب مع بدء اعمال مكتب التنسيق للقبول بالجامعات والمعاهد المصرية، عقب ظهور نتيجة الشهادة الثانوية، ولا داعى مطلقا للحضور الى مقر المعهد بوردان - محافظة الجيزة، إلا بعد قبول الترشيح عن طريق مكتب التنسيق، ووفق التعليمات التى ستصدرها إدارة المعهد حين ذلك.
2- طلاب الثانويةالعامة متاح لهم التسجيل بجميع مراحل التنسيق (الاولى - الثانية - الثالثة) ، طلاب الدبلومات الفنية يتاح لهم التسجيل خلال المرحلة الثالثة فقط .
3- يحدد مكتب التنسيق الحد الأدنى للقبول بالمعهد لكلا الشهادتين (الثانوية العامة والفنية) بناءا على مجاميع الطلاب الراغبين بالالتحاق بالمعهد ، ويتم إرسال كشوف باسماء الطلاب المرشحين بالقبول الى ادارة المعهد كما ان الحد الأدنى للقبول بالمعهد يتغير من عام لآخر .
4- يتم عمل اختبارات القدرات للطلبة الذين جري ترشيحهم عن طريق مكتب التنسيق للقبول بالمعهد (لياقة طبية - لياقة بدنية - سمات - هيئة).وفي حال عدم اجتياز اي طالب للاختبارات يتم ترشيحه للرغبة التالية مباشرة عن طريق موقع التنسيق .
5- الدراسة بالمعهد لمدة اربع سنوات (بنظام ٢+٢) للحصول على درجة البكالوريوس ( حيث يمكن للطالب أن يكتفى بسنتين دراسيتين والحصول على دبلوم فنى فوق متوسط ، او الدراسة لعامين إضافيين والحصول على درجة البكالوريوس.
6- الدراسة بالمعهد عن بنظام الإقامة الداخلية خلال ايام الدراسة ، والمعهد بمصروفات مقابل جزء من تكاليف الاقامة والاعاشة.
7- الاقسام المتاحة حاليا بالمعهد هي اقسام تكنولوجيا ميكانيكا الوحدات المتحركة ( والتي تؤهل لوظائف قائد قطار ،تكنولوجى ميكانيكا ديزل -تكنولوجى كهرباء ). وقسم تكنولوجيا التحكم والاشارات الكهربية والتي تؤهل لوظيفة ( تكنولوجى اشارات او تحكم .
8- المعهد للذكور فقط واقصى سن للقبول 22 عاما (خريج العام الحالى).
9- يتم منح الاولوية في التعيين المسابقات وإعلانات التوظيف التي تنشرها الهيئة لطلبة المعهد العالي لتكنولوجيا النقل حيث يتم توظيفهم بنظام (التعاقد - التعيين)بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، هيئة الانفاق ، شركات تشغيل المترو ، شركة تشغيل وصيانة القطار الخفيف ، كما يجري بدء التعاقد مع شركات تشغيل القطارات بالمانيا بعد إجتياز إختبارات القبول بها .
10- المعهد تابع لوزارة النقل وباشراف وزارة التعليم العالي ويؤجل التجنيد ، وموقع المعهد بمحافظة الجيزة - قرية وردان .
يهدف المعهد إلي تخريج دفعات من المتخصصين فى مجالات النقل المختلفة قادرين علي تلبية متطلبات سوق العمل، وذلك فى ظل الإهتمام الكبير الذي توليه الدولة لقطاع النقل وبخاصة النقل السككي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة