رئيس المنطقة الأزهرية بأسوان يتفقد معاهد "دراو" فى أول يوم دراسى

أسوان - عبد الله صلاح

تفقد فضيلة الدكتور سيد حسن، رئيس منطقة أسوان الأزهرية، اليوم السبت، معهد "دراو" الإعدادي النموذجي بنين، ومعهد "دراو" الثانوي بنين، في أول أيام العام الدراسي الجديد بالمعاهد ذات الفترتين، وذلك ‏للاطمئنان على سير العملية التعليمية وانتظام الدراسة.

وتابع رئيس المنطقة انتظام العملية التعليمية داخل الفصول الدراسية، مقدماً التهنئة للمعلمين وللطلاب بذكرى المولد النبوي الشريف، وبدء العام الدراسي الجديد، حيث دعاهم إلى المشاركة الفاعلة في تنفيذ أنشطة المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان" وذلك إسهاما من الأزهر الشريف فى بناء الإنسان ورفعة الأوطان.

كما حث فضيلته الطلاب إلى بذل الجهد والحرص على تحصيل العلم النافع، لتحقيق الرفعة والازدهار للتعليم الأزهري بمايسهم فى رفعة ديننا ووطننا.