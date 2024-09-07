"أزهر أسوان": حصول 3 روضات ومعهد ابتدائى على اعتماد "جودة التعليم"

أسوان - عبد الله صلاح

أعلنت الإدارة المركزية لمنطقة أسوان الأزهرية، حصول 3 روضات ومعهد ابتدائى على اعتماد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم.

وقال الدكتور سيد حسن، رئيس منطقة أسوان الأزهرية، فى بيان صحفى، إن الروضات التى حصلت على الاعتماد من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم بالفصل الدراسى الثانى للعام 2023/2024، هى روضات معهد الفتح المبين بالمحمودية، وروضة الجزيرة النموذجى، وروضة أسوان الابتدائى النموذجى، ومعهد الحبارى الابتدائى، وذلك بنسبة اعتماد 100%.

وهنأ الدكتور سيد حسن، إدارة الجودة وجميع أعضائها، ومديرى المراحل والإدارات التعليمية، والموجهين، وأعضاء هيئة التدريس، وجميع المشاركين في دعم تلك المعاهد لاجتياز المعايير المطلوبة للاعتماد.



