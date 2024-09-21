جيش الاحتلال: هاجمنا 180 هدفا وآلافا من فوهات إطلاق القذائف جنوب لبنان

أحمد جمعة

أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجارى أن مقاتلات سلاح الجو هاجمت 180 هدفًا وآلاف فوهات إطلاق القذائف الصاروخية في جنوب لبنان.

فيما نقل تلفزيون كان العبري أن نحو 90 صاروخًا أطلق من لبنان تجاه مستوطنات الشمال منذ صباح اليوم وحتى الآن.

ونقلت القناة 13 الإسرائيلية عن قائد سلاح الجو أن المقاتلات في حالة تأهب قصوى على صعيد الدفاع والهجوم واستنفرنا كل قدرات الجيش.

في سياق آخر، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، السبت، إن واشنطن تواصل العمل مع قطر ومصر، ولم تصل بعد إلى مرحلة تقديم مقترح جديد لوقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف سوليفان، في تصريحات له، "من الممكن أن يتغير الوضع خلال الأيام المقبلة ونكون قادرين على تقديم مقترح تقبله حماس وإسرائيل".

وتابع، "لا نشعر حاليا أننا في وضع يسمح لنا بتقديم مقترح يمكن حمل حماس وإسرائيل على قبوله".

وبخصوص الجبهة الشمالية، قال إن بلاده ترغب في تحقيق الهدوء على حدود إسرائيل الشمالية وفي حل مستدام، قائلا: "بحثت مع الإسرائيليين كيفية إيجاد طريقة للمضي قدما للتهدئة مع حزب الله وعودة سكان الشمال لمنازلهم".

وأضاف سوليفان: هناك طريق واضح للتوصل إلى وقف للأعمال العدائية بين إسرائيل وحزب الله، رغم أن خطر التصعيد حقيقي".

وتابع، "الطريقة التي قدم بها حسن نصر الله خطابه هذا الأسبوع فتحت جبهة الشمال".

وزاد سوليفان، "خطر التصعيد في الشرق الأوسط حقيقي، وهناك لحظات يكون التصعيد فيها أكثر حدة من غيرها".

وختم قائلًا: لم نصل بعد إلى مرحلة حرب أوسع نطاقا بين إسرائيل وحزب الله، وآمل ألا يحدث ذلك.

وزاد سوليفان، "عندما نشعر بالاستعداد لاتخاذ خطوة أخرى حول مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة سنفعل ذلك".