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جيش الاحتلال يعلن شن هجمات على جنوب لبنان لتدمير قدرات حزب الله

الخميس، 19 سبتمبر 2024 05:11 م
جيش الاحتلال يعلن شن هجمات على جنوب لبنان لتدمير قدرات حزب الله المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري
كتب أحمد جمعة

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أكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، أن قواته تشن في هذه اللحظات هجمات لأهداف تتبع حزب الله في لبنان، لإلحاق الضرر وتدمير القدرات للمنظمة وبنيتها التحتية العسكرية.

وزعم هاجاري أن الجيش يعمل على تحقيق الأمن في الشمال، بما يسمح للمستوطنين بالعودة إلى منازلهم، وتحقيق جميع أهداف الحرب الأخرى.

وكان ‏رئيس أركان جيش الاحتلال هارتسي هاليفي قد صادق على عدد من الخطط حول الجبهة الشمالية.

 

إلى ذلك، تلقى رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، قدم خلاله التعازى فى الشهداء الذين سقطوا جراء العدوان الاسرائيلى على لبنان أمس وأمس الأول، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى.

وجدد ماكرون في خلال الاتصال لرئيس المجلس - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية للإعلام اللبنانية - موقف فرنسا المؤازر والداعم لتجاوز الأوضاع الراهنه التي يمر بها لبنان.

بدوره، الرئيس بري شكر للرئيس الفرنسي إتصاله و"مشاطرته اللبنانيين أوجاعهم"، مقدما للرئيس الفرنسي شرحا حول "تفاصيل الجريمة التي إرتكبتها إسرائيل في حق لبنان، كل لبنان وطالت الآلاف من اللبنانيين على نحو غير مسبوق في التاريخ وهي تشكل جريمة حرب موصوفة"، متمنيا "دعم فرنسا لموقف لبنان في الأمم المتحدة".

وجدد رئيس المجلس تأكيد ضرورة أن يبادر المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف عدوانها على قطاع غزة وعلى لبنان قبل فوات الآوان"، مقدرا "الدور الفرنسي الداعم للبنان في مختلف الحقبات لا سيما في المرحلة الراهنة.







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