اليوم السابع
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جهود لا تتوقف لمبادرة حياة كريمة فى محافظات الصعيد.. تعرف على التفاصيل

السبت، 21 سبتمبر 2024 02:00 ص
جهود لا تتوقف لمبادرة حياة كريمة فى محافظات الصعيد.. تعرف على التفاصيل مبادرة حياة كريمة
كتب محمود العمري

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حققت مصر العديد من الإنجازات فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث تم تنفيذ مئات المشروعات القومية ضمن عملية الإصلاح الاقتصادى، والتى وضعت مصر على الطريق الصحيح، فى ظل ظروف شديدة الصعوبة ومتغيرات محلية وإقليمية وعالمية غير مسبوقة، حققت خلالها مصر إنجازات هائلة فى كافة المجالات خلال السنوات الماضية.

ومنذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى، المسؤولية عام 2014 بدأت مصر مرحلة جديدة فى تنفيذ مشروعات البنية التحتية خاصة فى كلل القطاعات لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وهذا الأمر ظهر بالمحافظة من خلال مشروعات تطوير الريف المصرى بقرى حياة كريمة حيث أستهدفت المبادرة في محافظة سوهاج  181 قرية داخل 7 مراكز هى طما والمراغة وساقلته والمنشاه وجرجا والبلينا ودار السلام.

 

قدمت المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى لمحافظة سوهاج حجما كبيرا من الاستثمارات غير المسبوقة فى تاريخ المحافظة فى كل القطاعات الخدمية، منها قطاع مياه الشرب والصرف الصحى والتعليم والصحة والكهرباء والطرق والرى والزراعة والمجمعات الخدمية وغيرها من القطاعات المهمة.







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