تعليم المنوفية: 35 مدرسة بدأت بها الدراسة اليوم على مستوى المحافظة

المنوفية - محمد فتحى

أعلن محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية ، بأن 35 مدرسة على مستوى المحافظة، بدأت اليوم باستقبال العام الدراسي الجديد موزعين على إدارات : شبين الكوم ، تلا ، الباجور ، السادات ، منوف بواقع 14 مدرسة للأخوة الأقباط علاوة على 21 مدرسة تعمل على مدارس ستة أيام في الأسبوع لتقليل كثافة الفصول ببعض المدارس .

وأكد مدير المديرية أن المديرية متمثلة في إدارات التنسيق المختلفة قد انتهت من إصدار كافة نشرات الندب والنقل لصالح سد العجز بالمدارس ، كما يتم الآن الانتهاء من تسكين المعلمين المعينين الجدد ( الدفعة الثانية ) في مسابقة 30 ألف معلم والبالغ عددهم 1060 معلم بالمدارس وفقاً للعجز والزيادة بالتخصص .

كما عقدت المديرية عدة اجتماعات متتالية مع مديري الإدارات التعليمية لمراجعة تنفيذ القرارات الوزارية الصادرة بشأن انتظام الدراسة بالمدارس والوقوف على موقف انتهاء أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس وموقف تسليم الكتب لمخازن الإدارات والمدارس وخطط المتابعة الميدانية للمرور على المدارس لمتابعة انتظام الدراسة بمعرفة إدارة وأقسام المتابعة والمراجعة الداخلية والحوكمة والتوجيهات الفنية المختلفة .

وأكد مدير المديرية أنه تم تنفيذ تعليمات الوزارة بشأن تخفيض كثافات الفصول بجميع المراحل التعليمية باستخدام ، استغلال الفراغات المتاحة نقل وتصعيد الطلاب، العمل ستة أيام .