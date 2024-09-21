أهلا بالمدارس.. محافظ البحيرة تتفقد المدارس مع بداية العام الدراسى الجديد

البحيرة - ناصر جودة

تفقدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة اليوم، السبت، عدد من مدارس مدينة أبو حمص بالبحيرة مع بداية العام الدراسي الجديد، وذلك للوقوف على جاهزيتها وانتظام سير العملية التعليمية.

شارك فى الجولة التفقدية حسن موافى السكرتير العام لمحافظة البحيرة وكامل غطاس السكرتير العام المساعد ويوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، بالإضافة إلى عدد القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وشهدت مدارس البحيرة اليوم إنطلاق العام الدراسى الجديد وسط حالة من البهجة والسرور.

وقام يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة بمتابعة انتظام الدراسه وشهد طابور الصباح وشارك الطلاب الإذاعة المدرسية وتحية العلم رمز البلاد ودليل والانتماء وحب الوطن.

ووجه يوسف الديب القيادات التعليمية، بأهمية اطلاعهم على كافة المبادرات والمشروعات القومية الضخمة المنفذة فى كافة المجالات وعلى رأسها مبادرة الرئيس "بداية" وزراعة 100 مليون شجرة لمواجهة التغيرات المناخية والمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " المنفذة بمراكز وقرى محافظة البحيرة.

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم على إتخاذ العديد من الإجراءات لاستقبال العام الدراسي الجديد من صيانه المدارس ومتابعة تسليم الكتب المدرسية والانتهاء من خطة الندب والنقل بين المدارس لسد العجز لضمان استقرار العملية التعليمية وتدريب عدد كبير من المعلمين وفق خطة الوزارة للتدريب.

مشيراً إلى أن فرق لجان المتابعة الميدانية والمراجعة الداخلية والحوكمة والإدارات التعليمية قاموا بالمرور على معظم الإدارات التعليمية ومدارسها بنطاق المحافظة وتم متابعة ورصد اللمسات والتجهيزات النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد وظهور المدارس في أجمل صوره لاستقبال طلابها.