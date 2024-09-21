اليوم السابع
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تعرف على استعدادات جامعة حلوان للعام الجامعى الجديد 2024 /2025

السبت، 21 سبتمبر 2024 04:00 ص
تعرف على استعدادات جامعة حلوان للعام الجامعى الجديد 2024 /2025 الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان
محمد صبحى

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أعلنت  جامعة حلوان، برئاسة الدكتور السيد قنديل عن استعدادات شاملة لاستقبال الطلاب في العام الجامعي الجديد 2024-2025، وفيما يلى أبرز استعدادات جامعة حلوان:-

1- تجهيز القاعات الدراسية والمعامل بأحدث التقنيات

2- تعزيز البنية التحتية الرقمية لدعم التعلم الإلكتروني.

3-  اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الطلاب في الجامعة من تدابير صحية

4- الالتزام الكامل بالبروتوكولات المعمول بها لمكافحة انتشار الأمراض.

وينطلق العام الجامعى 2024 /2025 يوم السبت 28 سبتمبر 2024، وتستمر الدراسة بالفصل الدراسى الأول لمدة 14 أسبوعًا تنتهى الخميس 2 يناير 2025، وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول يوم السبت 4 يناير 2025، وتنتهى الخميس 23 يناير 2025، وتبدأ إجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 25 يناير 2025، وتنتهى الخميس 6 فبراير 2025.

ويبدأ الفصل الدراسى الثانى اعتبارًا من السبت 8 فبراير 2025، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا، وتنتهى الخميس 29 مايو 2025، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسى الثانى خلال شهر يونيو 2025، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.







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