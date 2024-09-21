تعاطى الآيس والشابو يؤثر على الصحة النفسية ويدفع للجريمة.. تفاصيل

كتب - أحمد عبد الهادى

أنتشرت في السنوات الأخيرة، أنواع عديدة من المخدرات المصنوعة، مثل الآيس (Ice)، والشابو، والكريستال ميث (Crystal Meth)، والتي تعتبر ضمن المخدرات شديدة الخطورة، تؤثر على الصحة النفسية والجسدية، وتعتبر تلك المواد ليست مجرد مواد منشطة، بل هي سموم تؤثر بعمق على عقل وجسد الإنسان واعصاب الانسان، وقد تدفعه إلى ارتكاب أعمال عنيفة، بما في ذلك القتل وارتكاب الجرائم.

ويعتبر الآيس والشابو والكريستال ميث، هي أسماء لمادة الميثامفيتامين، وهي مادة منشطة قوية تنتمي إلى فئة الأمفيتامينات، تعمل هذه المواد على زيادة إفراز الدوبامين في الدماغ، مما يؤدي إلى شعور قوي بالبهجة والنشاط المفرط، ولكن هذا التأثير المؤقت يأتي بثمن شاق على صحة المتعاطي.

التأثيرعلى الصحة النفسية:

تعاطي الميثامفيتامين يؤدي إلى تدهور شديد في الصحة النفسية. تتضمن الأعراض النفسية الشائعة القلق الحاد، التوتر المستمر، الهلوسات البصرية والسمعية، والبارانويا. ومع استمرار التعاطي، يمكن أن تتطور هذه الأعراض إلى اضطرابات نفسية أكثر خطورة مثل الفصام والذهان. الأشخاص الذين يعانون من هذه الاضطرابات قد يفقدون الاتصال بالواقع، ويعيشون في عالم من الأوهام والمخاوف المبالغ فيها.

كيف تدفع تلك المخدرات للقتل؟

لا يقتصر تأثير هذه المخدرات على التسبب في اضطرابات نفسية فحسب، بل يمتد إلى تغيير سلوكيات المتعاطين بشكل جذري. تحت تأثير الميثامفيتامين، يمكن أن يعاني الشخص من نوبات غضب شديدة واندفاعات عدوانية. بالإضافة إلى ذلك، الهلوسات والأوهام التي يسببها التعاطي قد تدفع المتعاطي إلى تصرفات غير متوقعة، بما في ذلك ارتكاب جرائم قتل.

ويؤدى تعاطي الميثامفيتامين إلى جرائم بشعة حيث ارتكب المتعاطون أعمال عنف مروعة تحت تأثير هذه المخدرات، تتفاقم هذه الأوضاع عندما يكون المتعاطي يعاني من اضطرابات نفسية سابقة، حيث تصبح العواقب أكثر كارثية.