مصرع شخصين وإصابة 14 آخرين فى حادث على طريق "قنا - سفاجا".. بالأسماء

قنا صابر سعيد

لقى شخصان مصرعهما وإصابة 14 آخرين، اليوم الجمعة، فى حادث إثر تصادم سيارتين ميكروباص فى طريق قنا سفاجا.

تلقت الأجهزة الأمنية بقنا، إخطارا من غرفة العمليات يفيد مصرع شخصين في حادث تصادم سيارتين بطريق قنا_ سفاجا، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل الجثتين والمصابين للمستشفى.

وتبين مصرع أسماء جمال فايد،32 عاما، من مدينة إسنا وصلت جثة هامدة الي المستشفى، فتحية جمال فؤاد 33 عام، وإصابة، فارس حسانين قناوي، 29 عاما، من إسنا، مصاب باشتباه فى كسر فى الساق اليمني.

ويوسف جرجس داوود، 24 عاما، مصاب بكدمات فى الساق اليمني جروح، وسحجات، ومحمد حسن بسطاوي يوسف 24 عاما، من اسنا، مصاب باشتباه فى ارتجاج فى المخ وقطع أسفل الدقن 3سم، واشتباه فى كسر فى الأنف.

وإصابة الطفلة تاليا وائل أحمد، 3 سنوات، سحجات فى الوجه، ومكة وائل أحمد 5سنوات فى غيبوبة تامة.

ويارا وائل أحمد 8 سنوات، فى غيبوبة، جميعهم من أسرة واحدة، على أحمد حسن 42 عاما، اشتباه فى كسر بالفقرات وكسر بالساق اليمني، أحمد حسن 38 عاما، من العضايمة من اسنا، بكدمات فى الصدر وجروح وسحجات فى الحاجب، أسماء عياد 27 عاما، من الأقصر باشتباه بكسر فى الكتف الأيمن.

كما أصيب محمد مرعزي أحمد 37 عاما من الضبعية بالأقصر، مصاب باشتباه بالكتف الأيمن وجروح وسحجات وكدمات بالصدر، ومصطفي علي محمد 27 عاما، من إسنا، اشتباه فى كسر فى الذراع الأيسر وكدمات وسحجات.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات ونقل الجثتين والمصابين للمستشفى.