تشغيل سيارات مينى باص وأتوبيس للربط بين مدن جمصة و15 مايو والشيخ زايد

الدقهلية شريف الديب

كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، المحاسب أحمد البنداري مدير عام المواقف بالمحافظة، واللواء عادل برغش رئيس مدينة جمصة، بمتابعة تشغيل سيارات ميني باص وأتوبيس للربط بين مدن جمصة و15مايو والشيخ زايد، وذلك تخفيفا للعبء عن المواطنين بالمدن الثلاثة.

وأوضح محافظ الدقهلية، أنه تم تشغيل تلك السيارات تحقيقا لمطالب واحتياجات المواطنين وللخدمة والتيسير علي طلاب الجامعات بجمصة مشيرا إلى أن المحافظة بكامل اجهزتها حريصة علي رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع القطاعات تنفيذا للمبادرة الرئاسية "بداية" للتنمية البشرية.

ومن جانبه أوضح مدير عام المواقف أنه تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية أنه تم تشغيل 14 سيارة ما بين مينى باص واتوبيس للربط بين المدن الثلاثة خدمة للاهالى وتيسيرا على طلبة الجامعات وتم تحديد تعريفه موحدة بقيمة 5 جنيهات، مشيرا إلي أنه تم تقسيم خطوط السير إلى ثلاث خطوط تشمل جميع المواقع المستهدف تغطيتها بالمدن المذكورة.