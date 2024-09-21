بداية جديدة.. توزيع حقائب مدرسية على الأطفال من ذوى الاحتياجات الخاصة بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت محافظة الأقصر، اليوم السبت، دعم الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة عبر توزيع 100 حقيبة مدرسية عليهم، وذلك فى إطار فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وتحت رعاية المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، وحضور الدكتور هشام أبوزيد نائب المحافظ، ومحمد حسين بغدادي وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالأقصر، وسيد أحمد النوبى مدير التربية الخاصة نائبا عن وكيل وزارة التربية والتعليم، وتحت شعار حملة " فرحتهم عندنا".

وفى هذا الصدد نظمت محافظة الأقصر برعاية "حلم متحدى الاعاقة"، حفل توزيع الحقائب المدرسية بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، وذلك بحضور مصطفى الناظر مدير مكتب المؤسسة بالأقصر، وعبد الحميد عبده مدير المنطقة اللوجستية لشركة العربى، والمهندس أبو الحجاج رمضان، حيث تم توزيع 100 حقيبة مدرسية بمحتوياتها على طلاب مدارس التربية الخاصة وتشمل مدارس الصم وضعاف السمع، والنور للمكفوفين، ومدارس التربية الفكرية، وقام بتنظيم الحفل فريق من الشباب والرياضة YLY.

فيما عقدت الهيئة العامة لتعليم الكبار فرع الأقصر، عدد من اللقاءات التنسيقية مع العاملين ورؤساء الأقسام بفرع الهيئة لشرح دور الهيئة فى المبادرة، باعتبار أن محو الأمية أحد أهم الركائز للمُضي نحو الارتقاء بمستوى التنمية البشرية، وذلك في إطار تفعيل المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وبناءاً على توجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، والدكتور عيد عبدالواحد على رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار.

ومن جانبه أوضح خالد شمس مدير عام فرع الأقصر لتعليم الكبار، أنه تم عقد لقاءات أيضًا مع رؤساء المدن والمراكز بالمحافظة عن طريق مديرى الإدارات التابعة للفرع، تمهيداً لعقد عدد من القوافل والندوات التوعوية والدورات التدريبية ضمن المبادرة الرئاسية "بداية" لتحقيق الأهداف المنشودة لها، والتي تأتي إنعكاساً لرؤية القيادة السياسية نحو بناء مجتمع متقدم ومتكامل، وتحسين جودة حياة المواطنين بخدمات وأنشطة وبرامج متنوعة.



توزيع حقائب مدرسية على الأطفال من ذوى الإحتياجات الخاصة



حقائب مدرسية على الأطفال من ذوى الإحتياجات الخاصة بالأقصر