اليوم السابع
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السبت، 21 سبتمبر 2024 11:49 م
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السيطرة على حريق نشب فى مدخل عقار بقنا دون وقوع إصابات

السبت، 21 سبتمبر 2024 11:04 م
السيطرة على حريق نشب فى مدخل عقار بقنا دون وقوع إصابات سيارات إطفاء - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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سيطرت قوات الحماية المدنية بقنا، اليوم السبت، على حريق نشب في مدخل عقار، بمنطقة المساكن أمام بوابة جامعة جنوب الوادي بقنا.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد نشوب حريق في مدخل عقار، بمنطقة المساكن في قنا، دون وقوع إصابات، وعلى الفور انتقلت قوة من الحماية المدنية إلى مكان الحريق.

تم السيطرة على الحريق، دون وقوع إصابات، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.







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