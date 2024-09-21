الحماية المدنية بالوادى الجديد تسيطر على حريق فى مزرعة نخيل بقرية القصر

الوادي الجديد - ماهر البهنساوى

نجحت قوات الحماية المدنية والإطفاء بالوادي الجديد، فى السيطرة على حريق بمزرعة نخيل فى قرية "القصر" بالداخلة على مساحة نصف فدان مزروعة نخيل وأشجار متنوعة، حيث جرى الدفع بـ4 سيارات إطفاء مدعومة بـ3 سيارات فناطس مياه تابعة للوحدة المحلية لمركز الداخلة وجارى الانتهاء من أعمال التبريد وتحرر محضر بالواقعة واحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ورد إخطار أمنى من شرطة النجدة إلى مدير أمن الوادي الجديد، من مدير إدارة الحماية المدنية والإطفاء بنشوب حريق بقرية في مركز الداخلة، وتبين نشوب حريق في مزارع نخيل وأشجار متنوعة بقرية " القصر" التابعة لمركز الداخلة وانتقلت سيارات الإطفاء و فناطيس المياه التابعة للوحدة المحلية لقرى " القصر" ورئاسة مركز الداخلة لموقع الحريق لإخماده والسيطرة عليه ولم يسفر الحريق عن أية وفيات أو اصابات بشرية.

وتم الانتهاء من عمليات الإطفاء والتبريد، وتحرر محضر بالواقعة وانتداب قسم الأدلة الجنائية لتحديد أسباب وملابسات الحريق وتشكيل لجنة مشتركة من مديريتي الطب البيطري والزراعة لتحديد حجم الخسائر الناجمة عن الحريق.



