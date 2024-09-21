السيطرة على حريق نشب داخل حظيرتين فى ساقلتة لسوهاج دون إصابات

سوهاج محمود مقبول

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج، برئاسة العميد مدير الإدارة، من السيطرة على حريق نشب في حظيرة مشيدة بالطوب الأبيض ومسقوفة بالعروق الخشبية، وامتد إلى حظيرة مجاورة، دون حدوث إصابات بشرية.

ترجع الواقعة عقب تلقي اللواء صبري صالح عزب، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغًا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بنشوب حريق بحظيرتين بدائرة مركز شرطة ساقلته شرقي سوهاج.

وعقب الانتقال والفحص، تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة ساقلته، بنشوب حريق بحظيرة مسقوفة بالبوص ملك المدعو أيمن ع. ح. ع، 40 سنة، مدرس ومقيم بذات الناحية. امتدت النيران إلى حظيرة مجاورة بنفس المكونات، ملك المدعو أحمد ع. ع. ع، 40 سنة، موظف ومقيم بذات الناحية.

تم الدفع بعدد "2" سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماده، ولم يسجل الحادث أي إصابات، وانحصرت التلفيات في احتراق كمية من البوص والتبن.

وبسؤال مالكي الحظيرتين، أفادوا بمضمون ما سبق، وأضافا أن سبب الحريق هو تطاير شرر من فرن بلدي بحظيرة الأول، ونفيا الشبهة الجنائية ولم يتهموا أحدًا بالتسبب في ذلك. تم تحرير محضر بالواقعة، وعرضها على النيابة العامة التي تولت التحقيق.