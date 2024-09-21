السيطرة على حريق منزل بالشرقية دون إصابات

الشرقية - فتحية الديب

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية، من السيطرة على حريق منزل مكون من 4 طوابق بمنطقة المنشية بمركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، وذلك دون إصابات أو خسائر في الأرواح.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق في منزل بمنطقة المنشية بمركز أبو حماد.

انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بعدة سيارات إطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران، فيما تبين نشوب الحريق في منزل مكون من 4 طوابق، وأن النيران نشبت بالطابق الأرضي، وتم إخماد الحريق دون إصابات أو خسائر في الأرواح.