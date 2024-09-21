"السياحة والمصايف" بالإسكندرية: نسبة إشغال 20% فى آخر يوم من فصل الصيف

الإسكندرية ـ جاكلين منير

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أن شواطئ الإسكندرية سجلت نسبة إشغال منخفضة فى آخر يوم من فصل الصيف، وتتراوح النسبة من 10 إلى 20% بالشواطئ الشرقية، فيما جاءت نسبة الأشغال على الشواطئ الغربية 5%.

وشهدت حالة البحر استقرارا ملحوظا، وأعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، رفع الراية الخضراء على شواطئ القطاع الشرقي، وشواطئ القطاع الغربي والعجمى.

وتتمتع شواطئ الإسكندرية عامة بدرجة عالية من الأمان فى السباحة، حيث قامت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية على رفع كفاءة منظومة النظافة لرمال الشاطئ و البحر، وكذلك رفع كفاءة منظومة الإنقاذ على الشواطئ، وأكد الدكتور محمد عبد الرازق ، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، على أنه خلال هذا الصيف تم اتخاذ عدة إجراءات لضمان سلامة الرواد، وأهمها منع نزول البدالات للمياه، تواجد عمال الأبراج فوقها ورفع أقصى درجات الحيطة والحذر، زيادة عدد الغطاسين والمنقذين لضمان سلامة الرواد، رفع كفاءة المسعفين ووحدات الإسعاف وتزويدها بأسطوانات الأكسجين واحتياجات الإسعافات الأولية، مع استخدام "الجيت سيكى" كوسيلة إنقاذ سريعة على الشواطئ .



