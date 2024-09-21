اليوم السابع
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السبت، 21 سبتمبر 2024 12:57 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الجيش الصومالي ينفذ عمليات عسكرية ضد مليشيات الشباب بولاية جنوب غرب البلاد

السبت، 21 سبتمبر 2024 12:20 م
الجيش الصومالي ينفذ عمليات عسكرية ضد مليشيات الشباب بولاية جنوب غرب البلاد الجيش الصومالي - أرشيفية
أ ش أ

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أعلن الجيش الصومالي، تنفيذ عمليات عسكرية ضد فلول مليشيات (الخوارج) "الشباب" الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة في منطقة "قيدرعدي"، على بعد 30 كلم شمال غرب مدينة "حدر" حاضرة إقليم بكول، في ولاية جنوب غرب الصومال.


وأكد الجيش الصومالي - في بيان أوردته وكالة الأنباء الصومالية (صونا) اليوم /السبت/ - أنه تم إلحاق أضرار جسمية ضد المتمردين في المنطقة، وتمكنت الكتيبة التاسعة من الفرقة 60، خلال العملية من استعادة قاعدة منطقة "قيدر عدي"، ومصادرة أسلحة في صفوف الإرهابيين.







الجيش الصومالي

الصومال

ولاية جنوب غرب الصومال

مليشيات الشباب




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