الجيش الصومالي ينفذ عمليات عسكرية ضد مليشيات الشباب بولاية جنوب غرب البلاد

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أعلن الجيش الصومالي، تنفيذ عمليات عسكرية ضد فلول مليشيات (الخوارج) "الشباب" الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة في منطقة "قيدرعدي"، على بعد 30 كلم شمال غرب مدينة "حدر" حاضرة إقليم بكول، في ولاية جنوب غرب الصومال.



وأكد الجيش الصومالي - في بيان أوردته وكالة الأنباء الصومالية (صونا) اليوم /السبت/ - أنه تم إلحاق أضرار جسمية ضد المتمردين في المنطقة، وتمكنت الكتيبة التاسعة من الفرقة 60، خلال العملية من استعادة قاعدة منطقة "قيدر عدي"، ومصادرة أسلحة في صفوف الإرهابيين.