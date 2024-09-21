التحقيقات في ضبط عاطل بتهمة النصب على المواطنين: أدار صفحة لتزوير المستندات

كتب عبد الله محمود

كشفت تحقيقات النيابة العامة في واقعة ضبط عاطل أنشأ صفحة على مواقع التواصل الاجتماعى، استخدمها في استقطاب راغبي الحصول على مستندات مزورة، لاستخدامها في استخدامات غير قانونية، بالإضافة إلى تحقيقه لمكاسب غير مشروعة، متخذا من محافظة القليوبية مكانا له لمزاوالة نشاطه الأثم.

وأضافت التحقيقات، أن المتهم أدار صفحة وهمية على أحد منصات التواصل الاجتماعى، روج من خلالها امكانيته لعمل مستندات رسمية بشكل مزيف "مزورة" تشبه الحقيقة، وذلك لراغبى الحصول على مثل هذه الأوراق، لاستخدامها في أعمال غير قانونية، حيث يقوم بإرسال صور ضوئية لهم عبر تطبيق " واتس آب" للمستندات المزورة ويطلب مبالغ مالية نظير تسليمها لهم وعقب تحصله عليها يقوم بغلق هاتفه المحمول وصرف المبالغ المالية المستولى عليها.

وكانت نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالقليوبية لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال الزعم بقدرته على تزوير المحررات الرسمية بخلاف الحقيقة في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وترويجها.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة وجود عدد من الصفحات الإلكترونية الاحتيالية على مواقع التواصل الاجتماعى يعلن القائم على إدارتهم إمكانية تزوير المحررات الرسمية والعرفية لراغبي شرائها " بخلاف الحقيقة "، وعقب الاتفاق معهم يقوم بإرسال صور ضوئية لهم عبر تطبيق " واتس آب" للمستندات المزورة ويطلب مبالغ مالية نظير تسليمها لهم وعقب تحصله عليها يقوم بغلق هاتفه المحمول وصرف المبالغ المالية المستولى عليها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط القائم على إدارة تلك الصفحات أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القليوبية وبحوزته 2 هاتف محمول "بفحصهما فنياً تبين احتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.