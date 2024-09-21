اكتشاف أول إصابة منذ 9 سنوات بمرض التهاب الدماغ الخيلي الشرقي في نيويورك

إيهاب محمد

أثبتت الاختبارات إصابة أحد سكان ولاية نيويورك بمرض التهاب الدماغ الخيلي الشرقي، وهي أول حالة إصابة بشرية بالفيروس الذي ينقله البعوض منذ ما يقرب من عقد من الزمان، وفقا لموقع "نيويورك بوست"

نقل المقيم في مقاطعة أولستر إلى المستشفى وقال مسؤولون صحيون بالولاية إن إدارة الصحة بالمقاطعة تحقق في القضية.

آخر مرة ظهرت فيها حالة إصابة بشرية بالتهاب الدماغ الخيلي الشرقي في ولاية نيويورك كانت في عام 2015.



الباعوض

تم تأكيد ما لا يقل عن 10 حالات من مرض شرق البحر الأبيض المتوسط في جميع أنحاء الولايات المتحدة هذا العام، بما في ذلك حالة مميتة في نيو هامبشاير.

وقالت وزارة الصحة في ولاية نيويورك في أغسطس إن الفيروس تم تحديده في عدد من الخيول في الولاية، بما في ذلك مقاطعات أورانج، وأولستر، وسانت لورانس، وماديسون، وأونيدا، وكايوجا، وواين، وواشنطن.

التهاب الدماغ الخيلي الشرقي هو مرض نادر ولكنه خطير ينتشر إلى البشر عن طريق البعوض المصاب، وفقًا للمراكز الفيدرالية لمكافحة الأمراض والوقاية منها .

ورغم أن معظم المصابين بالفيروس لن تظهر عليهم أعراض، إلا أن خبراء الصحة يحذرون من أن العلامات المبكرة للحالات الشديدة تشمل الصداع والحمى المرتفعة والقشعريرة والقيء.

حوالي 30% من حالات التهاب الدماغ الخيلي الشرقي تكون مميتة، وأولئك الذين يتعافون من المرض قد يعانون من ضعف عصبي.

تم إدخال أحد الآباء من نيو هامبشاير، جو كيسي، 54 عامًا، إلى وحدة العناية المركزة على جهاز التنفس الصناعي بعد أن ثبتت إصابته بثلاثة أمراض ينقلها البعوض ، وفقًا لما ذكرته شقيقة زوجته لوكالة أنباء محلية.

وقالت "لقد كانت نتيجة اختباره إيجابية لالتهاب الدماغ الخيلي الشرقي، والتهاب الدماغ النيلي الغربي والتهاب الدماغ في سانت لويس، لكن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، وأطباء الأمراض المعدية، لا يعرفون أي منهم يجعله مريضًا إلى هذا الحد".