هل تعانى من متلازمة التعب المزمن؟.. اعرف الأعراض والأسباب

يشعر الجميع بالتعب في بعض الأحيان، لكن عند استمرار الشعور بالتعب والإرهاق لمدة طويلة فقد تكون مصابا بمتلازمة التعب المزمن أو التهاب الدماغ والنخاع العضلي، وهى حالة من التعب تستمر أكثر من 6 أشهر على الأقل ويمكن أن تكون شديدة لدرجة أنها تعيق أنشطتك اليومية العادية، في المنزل وفي العمل.
فى هذا التقرير نتعرف على أعراض متلازمة التعب المزمن وأسبابها، بحسب موقع webmd
أعراض متلازمة التعب المزمنإذا كنت تعاني من متلازمة التعب المزمن فإن النشاط البدني يمكن أن يجعلك تشعر بالسوء، عادةً في اليوم التالي و تُعرف هذه الحالة بالتعب التالي للجهد.
كما تواجه أيضًا الأعراض التالية:-تميل إلى الاستيقاظ كل صباح تقريبًا وكأنك لم تحصل على قسط كافٍ من النوم وفي كثير من الأحيان تستيقظ كثيرًا في الليل، دون سبب واضح.
-قد تواجه صعوبة في التركيز والقيام بمهام متعددة.
-عندما تقف من وضعية الجلوس أو النوم، قد تشعر بالدوخة، قد ينبض قلبك بسرعة. بعد أن تقف على قدميك لفترة من الوقت، قد تشعر بالسوء وتحتاج إلى النوم بشكل مسطح.
تتسم متلازمة التعب المزمن بالتقلب خلال فترات شدة الأعراض وفترات تقل فيها الأعراض، ستمر بأيام جيدة وأخرى سيئة، على الرغم من أنك لن تشعر بالعودة إلى طبيعتك في الأيام الجيدة.
لا يوجد علاج معروف لهذه المتلازمة، ولكن هناك علاجات مختلفة يمكن أن تساعد في تخفيف الأعراض.
حقائق عن التهاب الدماغ والنخاع العضلي/متلازمة التعب المزمن
-يمكن لأي شخص الحصول عليه، بما في ذلك الأطفال والمراهقين وهو أكثر شيوعًا عند النساء في الأربعينيات والخمسينيات من العمر.
-النساء أكثر عرضة للإصابة به من الرجال.
-معظم الحالات خفيفة أو معتدلة.
-يعاني حوالي 1 من كل 4 أشخاص مصابين بهذه الحالة من أعراض حادة.
-إذا كنت تعاني من متلازمة التعب المزمن ذات الأعراض الخفيفة، فمن المحتمل أن تتمكن من التعامل معه بنفسك.
- يمكن للأعراض المعتدلة أن تجعل من الصعب عليك التحرك على سبيل المثال، قد تحتاج إلى النوم في فترة ما بعد الظهر.
-يمكن أن تؤثر الأعراض الشديدة على نوعية حياتك وقدراتك بشكل سيء كما لو كنت مصابًا بمرض الذئبة أو مرض القلب أو التهاب المفاصل الروماتويدي.
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