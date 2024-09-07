اتحاد عمال الجيزة: وحدة تدريبية للتعريف بالقوانين وتوطين الصناعات المحلية

كتبت آية دعبس

شدد المؤتمر التعريفى للاتحاد المحلى لنقابات عمال الجيزة برئاسة محمد كامل رئيس نقابة النقل العام، على أهمية السير فى تنفيذ مخطط الدولة نحو تدريب وتثقيف النقابين والعمال والاندماج فى متطلبات سوق العمل من خلال وحدات التدريب التابعة لوزارة العمل أو النقابات العمالية التى تعكف على تطوير وتحديث أدوات توطين الصناعات المحلية بالفكر التنويرى المعاصر .

وأكد محمد رمضان مدير مديرية العمل بمحافظة الجيزة أن الأصل فى منظومة العمل تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية والتى أقرتها القوانين وهى الممر الرئيسى نحو توفير بيئة عمل صحية تعمل على توطيد العلاقات بين طرفى الإنتاج مؤكدأ أن نشر الوعى باشتراطات السلامة باتت ضرورة مّلحة وذلك من خلال إعداد الندوات والدورات واقرار البروتوكولات بشأن ذلك .

وذهب محسن عليوة، إلى أهمية دور التنظيم النقابى كمجتمع منظم فى تدوير شكل الوظائف التكنولوجية باعتبارها ممثل النقلة النوعية فى الاقتصاد مع ضرورة تدوير فكرة تصدير العمالة المحلية والمهاجرة بالشكل المنضبط الذى يحافظ على الحقوق، مضيفا أن إنماء العلاقات مع المنظمات ذات الصلة بالشأن العمالى يصاحبه مردود إنتاجي خاصة أنها المظلة نحو جذب الاستثمارات من خلال الزيارات المتبادلة بين الدول وتبادل الخبرات.

فريق عمل المؤتمر ضم كلا من نواب رئيس إتحاد محلى نقابات عمال الجيزة محمد ابراهيم وصبرى ابو الدهب ومحمد على ومختار ابو الفتوح ووليد هليل والنائبة ولاء التمامى وعبد الرحمن معوض ورضا عبد الله، واحمد أنور وسمير منطاش أمين العام وأمام كمال أمين الصندوق واعضاء مجلس ادارة الاتحاد صالح عزت ووليد عبدالقوى وشريف عبد الظاهر وسامى عبد السميع رئيس اللجنة النقابية بالجهاز المركزى للتنظيم والادارة.

ضم الفريق التنظيمى للمؤتمر فيفى زيادة وامال طيبى ونحمده عبد العزيز ونعمات عبد الحفيظ وسامية احمد وصباح منصور من وحدة التثقيف.