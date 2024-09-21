إرشادات تربوية لتلاميذ أولى ابتدائى بالجيزة فى أول يوم دراسى.. فيديو

كتبت – مرام محمد ومنة وجيه

حرصت مدرسة محمد كريم الابتدائية التابعة لإدارة جنوب الجيزة التعليمية، على نشر الوعي الصحي بين الطلاب وتوجيههم إلى الالتزام بالممارسات الصحية السليمة، حفاظًا على الصحة العامة والنمو السليم لهم، وذلك في أول أيام العام الدراسي الجديد 2024/2025.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وعادل النجار محافظ الجيزة، وأشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة.

وقدمت معلمات المدرسة لتلاميذ الصف الأول الابتدائي مجموعة من الإرشادات التربوية والتوعوية بشأن النظافة الشخصية والانضباط المدرسي، وبعض العادات الخاطئة، ومنها التنمر، وذلك تحت إشراف عبد المقصود السعيد أبو العينين مدير إدارة جنوب الجيزة التعليمية، وهشام طلبة مدير المدرسة.

وانتظم طلاب الصف الأول الابتدائي بمحافظة الجيزة، صباح اليوم السبت، في فصولهم الدراسية، بأول يوم دراسي لهم بالعام الدراسي الجديد 2024/2025، إذ خرج الطلاب متوجهين إلى المدارس باكرًا، حريصين على حضور طابور الصباح والإذاعة المدرسية وترديد النشيد الوطنى وتحية العلم، والانتظام في حصصهم الدراسية.

يُذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت مواعيد بدء العام الدراسى الجديد بالمدارس الرسمية والخاصة، موضحة أن العام الدراسى الجديد يبدأ بالمدارس الرسمية والخاصة للغات والخاصة عربى والقوميات 21 سبتمبر الجارى وينتهي الخميس الموافق 5 يونيو 2025، بإجمالى 35 أسبوعًا، ويتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين.



إرشادات تربوية لتلاميد أولى ابتدائي بمدرسة محمد كريم الابتدائية بالجيزة