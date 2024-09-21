أوكرانيا: روسيا تهاجم زابوروجيا بـ322 قذيفة خلال الساعات الـ24 الماضية

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قال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية لمنطقة زابوروجيا، إيفان فيدوروف، إن القوات الروسية هاجمت المنطقة بـ322 قذيفة، خلال الساعات الـ24 الماضية.



وأضاف فيدوروف - حسبما نقلته وكالة أنباء /يوكرين فورم/: "خلال اليوم الماضي، شن الروس 322 ضربة على ثماني مستوطنات في منطقة زابوروجيا ونفذت القوات الروسية غارة جوية على بياتيختكي"، موضحا أن 157 طائرة بدون طيار من مختلف الأنواع هاجمت مناطق، هوليايبول ونوفواندريفكا وروبوتينا ومالا توكماشكا وليفادني ومالينيفكا.



وأوضح أنه تم قصف هوليايبول وروبوتينا وليفادني ونوفواندريفكا بأنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق 15 مرة.



وورد 55 بلاغا عن تدمير مبان سكنية ومنشآت للبنية التحتية، ولم يصب المدنيون بأذى.

من ناحية أخرى، أعلن الجيش الأوكراني اليوم /السبت/ ارتفاع حصيلة قتلى الجنود الروس إلى 640 ألفا و920 جنديا، وذلك منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية - حسبما ذكرت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية - "أن الجيش الروسي تكبد، خلال الساعات الـ24 الماضية، 1440 جنديا ما بين قتيل وجريح".



وبحسب هيئة الأركان الأوكرانية، فقدت روسيا أيضا منذ بدء العملية العسكرية "8 آلاف و746 دبابة، و17 ألفا و170 مركبة مدرعة، و18 ألفا و270 من النظم المدفعية، و1193 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و949 من أنظمة الدفاع الجوي، و2593 من صواريخ كروز، و369 طائرة مقاتلة، و328 مروحية، و28 سفينة حربية، فضلا عن 3 آلاف و125 من المعدات الخاصة، وغواصة واحدة، و24 ألفا و966 من المركبات وخزانات الوقود، و15 ألفا و561 طائرة بدون طيار".

على الناحية الأخرى، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الدفاعات الجوية الروسية تمكنت من تدمير واعتراض 101 طائرة مسيرة أوكرانية فوق ثماني مناطق روسية وبحر آزوف، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم /السبت/.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أوردته وكالة أنباء /تاس/ - أن الدفاعات الجوية الروسية تمكنت من تدمير 101 طائرة مسيرة أوكرانية، بما في ذلك 53 طائرة فوق منطقة بريانسك و18 طائرة فوق منطقة كراسنودار وخمس طائرات فوق منطقة كالوجا وثلاث طائرات فوق كل من منطقتي تفير وبيلجورود وواحدة فوق كل من منطقتي سمولينسك وكورسك والقرم و16 طائرة مسيرة فوق مياه بحر آزوف.



وفي سياق متصل، أفادت الخدمة الصحفية لحكومة منطقة تفير الروسية بأن القوات الروسية أسقطت طائرات بدون طيار في جنوب غرب منطقة تفير الروسية.

وأضاف تقرير الخدمة الصحفية: "كما صرح المحافظ إيجور رودينيا، أسقطت القوات الروسية طائرات بدون طيار في جنوب غرب منطقة تفير الروسية".