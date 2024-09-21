أتفاوض عبر الشات وأزور بالفوتوشوب.. اعترافات المتهم بتزوير المحررات الرسمية

محمود عبد الراضى - أحمد عبد الهادى

"إعلان على صفحات بالفيس بوك، لتزوير المحررات"، قاد أجهزة الأمن لضبط القائم على هذه الصفحات.

واعترف المتهم باستخدام الكمبيوتر في تزوير المحررات الرسمية عن طريق الفوتوشوب، مقابل الأموال، وأنه يتعامل مع الراغبين في تزوير المحررات الرسمية عبر "الشات".

ونجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالقليوبية لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم من خلال الزعم بقدرته على تزوير المحررات الرسمية بخلاف الحقيقة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة وجود عدد من الصفحات الإلكترونية الإحتيالية على مواقع التواصل الإجتماعى يعلن القائم على إدارتهم إمكانية تزوير المحررات الرسمية والعرفية لراغبى شرائها " بخلاف الحقيقة "، وعقب الإتفاق معهم يقوم بإرسال صور ضوئية لهم عبر تطبيق " واتس آب" للمستندات المزورة ويطلب مبالغ مالية نظير تسليمها لهم وعقب تحصله عليها يقوم بغلق هاتفه المحمول وصرف المبالغ المالية المستولى عليها.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبط القائم على إدارة تلك الصفحات (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة القليوبية) وبحوزته (2 هاتف محمول "بفحصهما فنياً تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى) وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.