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وزير التعليم يصل محافظة أسيوط لمتابعة الاستعدادات للعام الدراسى الجديد 2025

الجمعة، 20 سبتمبر 2024 01:46 م
وزير التعليم يصل محافظة أسيوط لمتابعة الاستعدادات للعام الدراسى الجديد 2025 وزير التربية والتعليم ومحافظ أسيوط
كتب محمود طه حسين

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وصل محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الجمعة، إلى مقر ديوان عام محافظة أسيوط؛ لمتابعة الاستعدادات للعام الدراسى الجديد ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ بالمحافظة ومتابعة تنفيذ الآليات والحلول التي نفذتها الإدارات التعليمية المختلفة بالمديرية لمواجهة تحديات الكثافة الطلابية وسد العجز في المعلمين، في مستهل زيارة تشمل عدة محافظات

وكان في استقبال الوزير لدى وصوله ديوان عام المحافظة اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، والدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة، والمحاسب عدلى أبو عقيل السكرتير العام المساعد للمحافظ، والعميد هانى محمد الفاروق المستشار العسكرى للمحافظة، والمستشار محمد محمود المستشار القانوني للمحافظة، والدكتور إسلام عوض المستشار الإعلامى للمحافظة، والأستاذ محمد إبراهيم الدسوقى مدير مديرية التربية والتعليم بأسيوط، والمهندس مصطفى عبد الفتاح مدير هيئة الأبنية التعليمية بالمديرية.

و أكد الوزير محمد عبد اللطيف، حرصه على تعزيز كافة سبل التعاون مع المحافظة للارتقاء بالعملية التعليمية وتنفيذ الخطط التي وضعتها الوزارة لتحسين جودة التعليم، وتوفير بيئة تعليمية ملائمة للطلاب والمعلمين؛ بما يضمن سير العملية التعليمية بشكل منضبط وجاذب للطلاب.

ومن جهته، رحب اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط بالسيد الوزير محمد عبد اللطيف وقيادات التعليم، مؤكدًا أن المحافظة  تسعي بكل قوة لدعم العملية التعليمية، وتقديم خدمة تعليمية متميزة لأبنائنا الطلاب وتوفير بيئة تعليمية ملائمة وجاذبة.

ومن المقرر أن يتفقد وزير والتعليم ومحافظ أسيوط عدد من المدارس بالمحافظة لمتابعة جاهزيتها للعام الدراسى الجديد.







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وزير التعليم يصل محافظة أسيوط لمتابعة الاستعداد للعام الدراسي الجديد




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