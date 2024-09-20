الانتهاء من الاستعدادات النهائية لبدء العام الدراسي الجديد في شمال سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

أعلن حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الانتهاء من كافة الاستعدادات النهائية لبدء العام الدراسي الجديد 2024/2025.

وأكد رضوان، أنه تم التنبيه علي كافة المدارس ضرورة الالتزام بمواعيد الحضور والانصراف، ومواعيد بدء الحصص وانتهائها، لضمان تحقيق الانضباط داخل المدارس.

وأشار، إلى أنه تم التوجيه بمتابعة نظافة المدرسة من الداخل والخارج، بما في ذلك خزانات المياه، بالإضافة إلى تنفيذ جدول الإشراف اليومي والالتزام بالزي المدرسي، وحسن معاملة أولياء الأمور. كما أشار إلى توجيه بإذاعة الأغاني والأناشيد الوطنية قبل بدء طابور الصباح وأثناء الفسحة، وابتكار طرق جديدة وغير تقليدية لممارسة الأنشطة اللاصفية لجذب التلاميذ إلى المدرسة.

وأفاد رضوان، بأنه سيتم تسليم الكتب المدرسية للطلاب من اليوم الأول للدراسة، مع توفير الأثاث المدرسي بالفصول الدراسية، ومتابعة موقف الكتب أولاً بأول، وتوفير ما تحتاجه المدارس من هيئة التدريس. كما تم الانتهاء من إعداد قوائم الفصول والجداول الدراسية وتعليقها في الفصول.

وفي سياق متصل، عقد عاصم سعدون، نائب محافظ شمال سيناء، اجتماعاً بحضور رضوان لمناقشة الاستعدادات النهائية لبدء العام الدراسي الجديد في إدارات نخل ورفح والحسنة. تم خلال الاجتماع استعراض التجهيزات اللازمة من الأثاث المدرسي وتوفير المعلمين وإرسال الكتب المدرسية فور وصولها من الوزارة.

من جهة أخرى، أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء عن وضع خطة استعدادات للوقاية من الأمراض المعدية في المنشآت التعليمية، حيث أوضح فتحي عثمان، مسؤول التثقيف والإعلام الصحي، أن الخطة تشمل نشر الوعي الصحي والوقائي داخل المدارس، تماشياً مع توجيهات وزارة الصحة.

وأكد محمد صلاح فرج، مسؤول التثقيف والإعلام بمديرية الصحة، على وجود بروتوكول تعاون مشترك مع مديرية التربية والتعليم لتنفيذ برامج توعوية للحد من انتشار الأمراض المعدية.

يذكر أن مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء قد أطلقت مبادرة "عام دراسي بلا دروس خصوصية" تحت رعاية اللواء الدكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، بهدف تحسين جودة العملية التعليمية وضمان انضباطها من خلال تقديم خدمة تعليمية متميزة في بيئة تعليمية ملائمة.