وزارة السياحة: فعاليات نادى السيارات والرحلات المصري أحد عناصر الجذب السياحى

كتب محمد أسعد

قامت، مساء اليوم، يمنى البحار نائب وزير السياحة والآثار، بمتابعة سير وانتظام انتخابات مجلس إدارة نادي السيارات والرحلات المصري لدورة 2024/2028، التي تُشرف عليها وزارة السياحة والآثار وأٌجريت على مدار يومي 19 و20 سبتمبر الجاري، وذلك طبقاً للقرار الجمهوري رقم 3035 لسنة 1971 الذي منح الوزارة سلطة الإشراف والرقابة على النادي.

وأشارت نائب الوزير إلى القرار الوزاري الذي أصدره شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بتشكيل لجنة من ممثلي الوزارة لمتابعة سير وتنظيم العملية الانتخابية والتأكد من التزامها بكافة الإجراءات المعتمدة وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها لضمان نجاح العملية وتحقيق الأهداف المرجوة.

ولفتت إلى حرص الوزير على حسن سير العملية الانتخابية وتنظيمها بشكل احترافي ومتابعته لمجريات العملية الانتخابية بشكل مباشر.

كما أعربت يمنى البحار عن تمنياتها لمجلس الإدارة الجديد الذي سيتم انتخابه اليوم التوفيق والنجاح وأن تشهد الفترة المقبلة مزيد من التعاون بين الوزارة ونادي السيارات والرحلات المصري وخاصة للترويج السياحي للمقصد السياحي المصري ومقوماته المتنوعة من خلال ما ينظمه النادي من أجندة أنشطة وفعاليات ثقافية واجتماعية وخاصة رياضات سباقات السيارات والموتوسيكلات المختلفة "Motorsport"التي تعد أحد عناصر الجذب السياحي وتجذب شرائح مختلفة من السائحين المهتمين بهذا النمط السياحي وهو ما يأتي في ضوء حرص الوزارة على تنوع الأنماط والمنتجات السياحية الموجودة في مصر ومنها السياحة الرياضية.

وتشكلت لجنة الوزارة الخاصة بمتابعة هذه الانتخابات برئاسة المستشار حازم اللمعي المستشار القانوني للوزير، وعضوية كل من المستشار محمد كامل عبد الظاهر المستشار القانوني للوزارة، و سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة، ومحمد عامر رئيس الإدارة المركزية للفنادق والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة، بالإضافة إلى عدد من ممثلي الإدارة المركزية لشركات السياحة.

وقد تم تكليف هذه اللجنة بالإشراف على جميع مراحل العملية الانتخابية، بدءاً من مراجعة إجراءات الترشح وتسجيل الأسماء، والتحقق من اكتمال النصاب القانوني، وصولًا إلى عملية الاقتراع، مرورًا بفرز الأصوات وإعلان النتائج، وذلك وفقًا للائحة النظام الأساسي للنادي.

تجدر الإشارة إلى أن نادي السيارات والرحلات المصري يعد من أقدم وأبرز أندية السيارات في العالم حيث تأسس عام 1924، وكان من أوائل المؤسسين للمنظمة الدولية للسيارات.