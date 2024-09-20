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وزارة التعليم: تنفيذ حلول خفض الكثافة بما يتناسب وظروف كل إدارة

الجمعة، 20 سبتمبر 2024 05:00 م
وزارة التعليم: تنفيذ حلول خفض الكثافة بما يتناسب وظروف كل إدارة وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أن حلول خفض الكثافة الطلابية بالمدارس تمت وفق ظروف كل إدارة تعليمية، مشيرة إلى أن المديريات التعليمية والإدارات طرحت حلولا لمواجهة الكثافة وتمت مناقشتها مع الوزارة وتم التوجيه بحل الكثافات الطلابية بحيث لا تتخطى النسبة الأعلى من الكثافة الطلابية الـ50 طالبا فى الفصل، موضحة أن قيادات الوزارة سوف تتابع فى جولات ميدانية خفض الكثافة فى أول أيام العام الدراسى الجديد وأيضا تحقيق الانضباط وشكاوى أولياء الأمور والطلاب.

وأعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى محمد عبد اللطيف مجموعة من القرارات المهمة قبل بدء العام الدراسي الجديد كالتالى:

- لا يوجد تابلت للمدارس الخاصة والكتب موجودة على موقع الوزارة كوسيلة ومصدر للتعلم، مع تسليم طلاب المدارس الحكومية التابلت بالصف الأول الثانوى العام.

- خروج اللغات الأجنبية الثانية من المجموع في الثانوية العامة.

- إضافة وحدة من الجيولوجيا على مادة الأحياء في الثانوية العامة.

- لا تغيير في طريقة امتحانات الثانوية العامة (البابل شيت مستمر).
- آلية محكمة للسيطرة على محاولات الغش بامتحانات الثانوية العامة 2025.
- المعلم الذى يرغب فى زيادة مرتبه يحصل على حصص زيادة مقابل 50 جنيه للحصة الواحدة.

- تدريس البرمجة للصف الأول الثانوي من العام الدراسي بعد المقبل.

- إعادة النظر فى تأشيرة فوق الكثافة لطلاب المدارس من العام الدراسي بعد المقبل.

الواجب المنزلي سيكون موحد لجميع الطلاب بكل الصفوف وسيتم نشر الواجب المرتبط بكل درس عى موقع الوزارة والمطلوب من الطالب يعمله في الواجب بكل درس هيكون على موقع الوزارة.

- صيغة موحدة للاختبارات الأسبوعية والامتحانات الشهرية على مستوى الجمهورية

- مفيش تقنين الدروس الخصوصية ولن يكون هناك قرار بالترخيص للسناتر.

- لا تراجع عن إضافة العربي والتاريخ لمجموع طلاب المدارس الدولية.

 







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