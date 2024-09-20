اليوم السابع
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الجمعة، 20 سبتمبر 2024 12:37 م
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مقتل شخصين فى مشاجرة بسبب معاكسة أحدهما لشقيقة الآخر ببولاق الدكرور

الجمعة، 20 سبتمبر 2024 12:25 م
مقتل شخصين فى مشاجرة بسبب معاكسة أحدهما لشقيقة الآخر ببولاق الدكرور مديريه امن الجيزه- ارشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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لقى شخصين مصرعهما خلال مشاجرة نشبت بينهما في بولاق الدكرور، بسبب معاكسة أحدهما لشقيقة الآخر، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.


ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد مقتل شخصين في بولاق الدكرور، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وكشفت التحريات أن مشاجرة نشبت بين ميكانيكي وعامل، بسبب معاكسة الأخير لشقيقة الأول، تبادلا خلالها الاعتداء بالأسلحة البيضاء، مما أسفر عن مقتلهما.


تم نقل الجثتين إلى المشرحة  تنفيذا لقرار النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.
 







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