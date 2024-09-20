مد فترة تلقى طلبات التحاق طلاب الثانوية بالمدينة الجامعية فى الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

أعلنت المدينة الجامعية بالإسكندرية عن مد فترة الالتحاق بها لطلاب الثانوية العامة نظرًا لتأخر بعض الكليات فى اعتماد طلب الالتحاق للطلاب المستجدين ثانوية عامة فى التقديم الورقى للطلبة المستجدين ثانوية عامة حتى نهاية عمل يوم الأحد 29 سبتمبر.

كما أعلنت أن الطلاب الملتحقين بالبرامج والأقسام الخاصة عليهم مراجعة مسئولي التسكين والطلاب من المناطق النائية غير مستوفي شروط المجموع عليهم مراجعة مسئولي التسكين.

كما أعلنت عن مد فترة التقديم الورقي للطلبة المنقولين للفرقة الخامسة بكلية الطب حتى نهاية عمل يوم الاثنين 2024/9/30 .

يذكر أن شروط التقديم للمدينة الجامعية بالإسكندرية هى للطلاب الحاصلين على تقدير ( امتياز – جيد جدا – جيد )

3- يتم قبول طلبات الإلتحاق بالمدن الجامعية اعتباراً من 20 / 08 / 2024 وحتى 05 / 09 / 2024 - يقوم الطالب باستيفاء كل البيانات والاختام الواردة بطلب الالتحاق، دون كشط أو تعديل، علما بأنه حال ثبوت أي بيانات غير صحيحة بطلب الالتحاق أو علي الموقع يتم استبعاد الطالب من تنسيق القبول للمدن الجامعية.

كما يقوم الطالب بطباعة الاستعلام عن القبول بالمدن الجامعية ( الإشعار الإلكتروني )، يتوجه الطالب إلى المبنى الذي اقام به العام الماضي لمراجعة طلب الالتحاق واستيفاء الجزء الخاص بالمبنى واستلام نموذج الكشف الطبى، يتوجه الطالب إلى مكتب شئون الطلاب لمراجعة طلب الالتحاق واستيفاء الجزء الخاص بمكتب شئون الطلاب، يتوجه الطالب إلى مكتب المراجعة الإلكترونية لمراجعة طلب الالتحاق وإستيفاء الجزء الخاص بالمراجعة الإلكترونية، يتوجه الطالب إلى الوحدة العلاجية لإجراء الكشف الطبي، يتوجه الطالب إلى لجان الإستلام لتسليم طلب الالتحاق والمرفقات، للقبول لابد من استيفاء كل الشروط المطلوبة.