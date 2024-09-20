محافظ المنيا يشارك في ختام ورشة عمل وزارة التخطيط لإعداد الخطة الاستثمارية

المنيا - حسن عبد الغفار

شارك اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، في ختام ورشة العمل التي نظمتها وزارة التخطيط بمقر ديوان عام المحافظة على مدار أسبوع، بحضور الدكتورة هبة مغيب، رئيس قطاع التخطيط الإقليمي بالوزارة، واللواء أ.ح ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة بهدف إعداد دراسات جدوى متطورة لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026.

وأكد اللواء عماد كدواني على أهمية هذه الورشة في رفع كفاءة التخطيط الاستثماري بالمحافظة، مشيداً بدور وزارة التخطيط في تقديم الدعم الفني اللازم لتحسين أداء الأجهزة التنفيذية وتحقيق التنمية المستدامة.

شهدت الورشة تدريب 21 متدرباً من الإدارة العامة للتخطيط بالمحافظة ومديري إدارات التخطيط بالمراكز على إعداد دراسات الجدوى المتكاملة للمشروعات، والتي تم عرضها على المكتب الاستشاري ووزارة التخطيط. كما تم استعراض دراسات جدوى لأربعة مشروعات عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حيث تمت الموافقة على اختيار مشروع إقامة ورش حرفية ونقلها من داخل المدن إلى خارجها، وذلك لتعميمه و إدراجه في المنظومة على مستوى الجمهورية.

