محافظ القاهرة يوزع 1000 حقيبة مدرسية بالأدوات للمستفيدين من تكافل وكرامة

سيد الخلفاوى

وزع إبراهيم صابر محافظ القاهرة عقب صلاة الجمعة اليوم أكثر من 1000 حقيبة مدرسية تحتوى على الأدوات المكتبية لعدد من الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة، والأسر الأولى بالرعاية بالتعاون مع إحدى الجمعيات الأهلية، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" بمحافظة القاهرة.

وأكد محافظ القاهرة أن إطلاق مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" والتى تستمر لمدة 100 يوم تحت رعاية وبتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية يؤكد حرص القيادة السياسية فى الجمهورية الجديدة على بناء الإنسان المصرى، والتنمية البشرية بهدف بناء مجتمع متقدم ومتكامل، من خلال تنفيذ برامج وأنشطة وخدمات متنوعة تشمل كافة الفئات العمرية، وتغطى جميع محافظات الجمهورية.

وأكد محافظ القاهرة توفير كافة الإمكانيات بمحافظة القاهرة لتنفيذ المبادرة وضمان وصولها لكافة المستهدفين منها لأهميتها فى تعزيز التنمية المستدامة وبناء قدرات المواطن وفق رؤية مصر ٢٠٣٠، مشيرًا إلى تكاتف الجهود بين جميع الجهات لتحقيق الأهداف المنشودة.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن المبادرة تركز على التعاون المشترك بين الجهات والوزرات المختلفة التى تعمل على مساعدة ودعم وبناء شخصية الإنسان المصرى بمختلف مراحل عمره،لتقديم مواطن يتحلى بالعلم ومتمكن وقادر على نفع المجتمع، ليصل بالدولة المصرية إلى خطوات متقدمة من أبعاد التنمية.

شهد الحفل م. أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، اللواء يحيى الأدغم السكرتير العام، سامح فهيم مدير مديرية التضامن الاجتماعى، اللواء طارق البحيرى رئيس حى المعادي، عز فرغل رئيس الاتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية.