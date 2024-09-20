اليوم السابع
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الجمعة، 20 سبتمبر 2024 11:19 م
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ماس كهربائي وراء مصرع طفل فى حريق اشتعل بمنزل بالعياط

الجمعة، 20 سبتمبر 2024 11:03 م
ماس كهربائي وراء مصرع طفل فى حريق اشتعل بمنزل بالعياط حريق، ارشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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عاين رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، منزل اشتعل به حريق في إحدى قرى العياط، مما أسفر عن مصرع طفل قعيد، وتبين من خلال المعاينة والتحريات الأولية أن ماس كهربائي تسبب في اندلاع النيران، التي تسببت في مصرع الطفل الذي تصادف تواجده بمفرده في المنزل.


واستمع رجال المباحث لأقوال أفراد من أسرة الطفل الضحية، ولم يشتبهوا في وفاته جنائيا، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.


ورد بلاغ لغرفة النجدة باشتعال حريق في منزل بإحدى قرى العياط، انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتم محاصرة النيران وإخمادها، وأسفر الحريق عن مصرع طفل يبلغ من العمر 10 سنوات.


تبين من خلال تحريات رجال المباحث أن الطفل الضحية قعيد، وتصادف تواجده بمفرده في المنزل، وقت اشتعال الحريق  مما أسفر عن مصرعه.


تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.
 







مصرع طفل في حريق حريق منزل

مركز الصف

امن الجيزة




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