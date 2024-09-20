مصرع طفل قعيد إثر حريق اشتعل بمنزل في العياط

كتب بهجت أبو ضيف

اشتعل حريق بمنزل في قرية بالعياط، ما أسفر عن مصرع طفل قعيد، وتم محاصرة النيران وإخمادها، ونقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لغرفة النجدة باشتعال حريق في منزل بإحدى قرى العياط، انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتم محاصرة النيران وإخمادها، وأسفر الحريق عن مصرع طفل يبلغ من العمر 10 سنوات.

تبين من خلال تحريات رجال المباحث أن الطفل الضحية قعيد، وتصادف تواجده بمفرده في المنزل، وقت اشتعال الحريق مما أسفر عن مصرعه. وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.