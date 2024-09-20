لجنة "كوبرا" بالحكومة البريطانية تبحث تطورات الوضع فى لبنان

لندن (أ ش أ)

عقدت الحكومة البريطانية، اليوم الجمعة، اجتماعا للجنة الاستجابة للطوارئ الوطنية والدولية (كوبرا)، لبحث تطورات الوضع فى لبنان بعد انفجار أجهزة اتصالات من نوع "بيجر" فى العديد من المناطق التى تعد معاقل لحزب الله اللبنانى.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية أن وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامى، ترأس الاجتماع الذي عقد لبحث مدى استعداد المملكة المتحدة لأي تصعيد قد يتطلب إجلاء رعاياها من المنطقة.

وكانت لبنان قد شهدت يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين انفجار أجهزة اتصال من نوع "بيجر" وأجهزة لاسلكية في العديد من المناطق التي تعد معاقل لحزب الله اللبناني بما في ذلك الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جنوب لبنان والبقاع الشرقي، مما أسفر عن سقوط عدد من القتلى بينهم طفلان وإصابة نحو 2800 آخرين.