ما الذى كشفته التحقيقات الأولية فى لبنان عن طريقة تفجير "بيجر" ؟

كتبت إيمان حنا

خلصت نتائج التحقيقات الأولية حول تفجيرات أجهزة الاتصالات اللاسلكية "بيجر" و"آيكوم" التي شهدتها لبنان يومى الثلاثاء والأربعاء الماضيين إلى أن هذه الأجهزة تم تفجيرها عبر "رسائل إلكترونية".

ومن جانبها، أعلنت بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة أن السلطات اللبنانية خلصت إلى أن أجهزة الاتصالات تم تفجيرها عبر رسائل إلكترونية".

وأضافت بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة أن أجهزة الاتصالات كانت مزروعة بالمتفجرات قبل وصولها البلاد.

ومن جهة أخرى، أكد جهاز الأمن في المجر أنه لم يتم استيراد أو تصدير أو تصنيع أي أجهزة بيجر في بودابست والتي استخدمت في انفجارات لبنان، كما أعلنت بلغاريا أنه لم يتم استيراد أو تصدير أو تصنيع أي أجهزة بيجر من تلك التي استخدمت في انفجارات لبنان، مشيرة إلى أن شركة نورتا جلوبال لا علاقة لها ببيع أو شراء أو تداول أجهزة البيجر.

وقد وجه الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، منذ سنوات بالاعتماد بشكل أكبر على استخدام البيجر بدلاً من الهواتف الذكية، لأن لها قدرات محدودة فى توصيل البيانات دون الكشف عن موقع صاحبها، أو تسريب أى معلومات، وهو ما استغلته الاستخبارات الإسرائيلية، لضرب عناصر حزب الله من خلال "البيجر ".