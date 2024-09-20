فصل التيار الكهربائى بعدد من الأماكن فى حى غرب المنصورة لأعمال الصيانة

الدقهلية - سارة الباز

أعلنت رئاسة حى غرب المنصورة برئاسة أحمد محمد عبد العظيم، رئيس حى غرب المنصورة، بناء على إخطار شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، عن أنه سيتم فصل التيار الكهربائي بدءا من الساعة 8 صباحا، وحتى الساعة 12 ظهرا، وتأثر عدد من الأماكن بنطاق حى غرب المنصورة في أماكن مختلفة؛ وذلك لإجراء أعمال الصيانة بالمحولات وفقا لبرنامج الصيانة؛ للحفاظ عل جودة التغذية الكهربائية للمشتركين.

والمناطق المتأثرة، والتى سيتم فصل التيار الكهربائى عنها غدا السبت الموافق 21 سبتمبر الجاري، هي: شارع منتصر المتفرع من شارع الجلاء بالمنصورة.

وتهيب رئاسة حى غرب المنصورة بالمواطنين، والمستشفيات، والمخابز، وكافة المنشآت الخدمية، والجماهيرية بالمناطق، التى تم ذكرها بالبيان باتخاذ اللازم حيال التعامل مع فترة انقطاع الكهرباء.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية بشأن إعلام المواطنين بمواعيد قطع الكهرباء؛ لمساعدة المواطنين على اتخاذ الإجراءات اللازمة والتعامل مع فترة انقطاع الكهرباء، والاستعداد المسبق لها.