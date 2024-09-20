اليوم السابع
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غدا.. تلاميذ kg1 يعودون للمدارس بالقاهرة.. تفاصيل

الجمعة، 20 سبتمبر 2024 03:00 ص
غدا.. تلاميذ kg1 يعودون للمدارس بالقاهرة.. تفاصيل عودة الدراسة
كتب سيد الخلفاوى

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ينتظم طلاب مدارس القاهرة بداية من غدا السبت، فى الحضور للدراسة، ومن المقرر أن يحضر تلاميذ kg1 بكل مدارس القاهرة، حسب الفترة لكل مدرسة.
 
وقسمت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أيام أول اسبوع دراسة على المراحل والصفوف الدراسية لتفادى الإزدحام والحفاظ على أمن وسلامة الطلاب خلال أول أسبوع دراسة.
 
وسيتم انتظام الدراسة لكافة المراحل والصفوف الدراسية يوم الخميس بأول أسبوع

السبت : يحضر صفوف kg1

الأحد: kg2 - أولى ابتدائي - اولى اعدادى واولى ثانوي، وكل الصفوف التى حضرت الأيام السابقة
الإثنين : 2ابتدائي - 3 ابتدائي، 2 اعدادى و2 ثانوي، وكل الصفوف التى حضرت الأيام السابقة
الثلاثاء : 4 ابتدائي - 5 ابتدائى، و3 اعدادى و3 ثانوي، كل الصفوف التى حضرت الأيام السابقة
الأربعاء: 6 ابتدائي، وكل الصفوف التى حضرت الأيام السابقة
الخميس : يحضر جميع المراحل
يحضر كل صف فى اليوم وفى الفترة المخصصة له
 
 

 







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