ضبط 223 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية ومحظور تداولها بالبحيرة

البحيرة -ناصر جودة

أكد المهندس حسنى عزام وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، على تكثيف الحملات الرقابية على بيع المبيدات والمخصبات الزراعية بمراكز المحافظة.

مشددا على مواجهة تداول المبيدات المغشوشة ومجهولة المصدر التي تشكل تهديد على الصحة العامة والبيئة والإنتاج الزراعي والصادرات الزراعية، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.



وفى هذا السياق شنت إدارات الرقابة على المبيدات والمخصبات بمديرية الزراعة بالبحيرة،حملات مكثفة على الأسواق ومتاجر المبيدات والاسمدة الزراعية، وذلك للوقوف على تراخيصها ومواجهة بيع المبيدات المقلدة والمغشوشة، والمخصبات الزراعية المحظورة تداولها.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 223 عبوة مبيدات منتهية الصلاحية ومحظور تداولها بالأسواق، وتم تحرير المحاضر اللازمة تمهيدا لاحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق في تلك الوقائع.