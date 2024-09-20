اليوم السابع
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إحالة 18 قيادة بالجمعيات الزراعية بالبحيرة للتحقيق لإهمالهم فى العمل

الجمعة، 20 سبتمبر 2024 12:40 م
إحالة 18 قيادة بالجمعيات الزراعية بالبحيرة للتحقيق لإهمالهم فى العمل محافظة البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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قرر الدكتور حسنى عطيه عزام وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، إحالة  18 قيادة بالإدارات الزراعية للتحقيق، وذلك لعدم انضباطهم فى العمل، بالإضافة إلى شكاوى المزارعين من عدم حصولهم على مقرراتهم من الأسمدة طبقا للوائح المقررة.

يأتى هذا القرار أيضا لعدم ادراج قيادات الجمعيات المخالفة محاصيل زراعية فى الحصر الصيفى، وعدم التعاون مع المواطنين فى تلك الجمعيات، ووجود بعض المخالفات فى سجلات الأسمدة والدورة المستندية للخزانة.

وتضمن القرار إحالة 12 مدير جمعية زراعية، و 4 أمناء مخازن، ومسئول فنى، ومسئول سجل الحضور والانصراف، للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية.


 







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