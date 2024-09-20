ضبط تشكيل عصابى متهم بسرقة 3 ملايين جنيه بالإكراه من صاحب مزرعة بالبحيرة

البحيرة -ناصر جودة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، من ضبط تشكيل عصابى فى السرقة بالإكراه، لاتهامهم بسرقة مبلغ 3 مليون جنيه، من صاحب مزرعة تربية دواجن بمركز الدلنجات.

وبالفحص تبين ضبط 8 متهمين، بقرية الإمام الحسينى، بدائرة مركز شرطة الدلنجات بمحافظة البحيرة، لاتهامهم بسرقة 3 مليون جنيه من صاحب مزرعة دواجن.



ترجع أحداث الواقعة تلقى اللواء محمود هويدى مدير أمن البحيرة إخطار بالواقعة يفيد ببلاغ احد أصحاب مزارع الدواجن الكائنة بقرية الإمام الحسينى التابعة لدائرة المركز، بقيام مجهولين باقتحام المزرعة، وسرقة مبلغ 3 مليون جنية، حصيلة بيع الدواجن، وذلك تحت تهديد السلاح، وفروا هاربين.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث من ضباط البحث الجنائى وذلك لسرعة كشف غموض الواقعة وظروفها وملابساتها وسرعة ضبط مرتكبيها.

وتوصلت تحريات فريق البحث أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابى، يتزعمه "م ا ع" عامل بالمزرعة، مقيم بناحية مركز أبو حمص وآخر من محافظة قنا كان يعمل بالمزرعة منذ فترة قصيرة، وبمساعدة 6 أشخاص آخرين، وذلك لعلم المتهم الأول بموعد بيع الدواجن وقبض ثمنها.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط إدارة البحث الجنائى بالاشتراك مع ضباط الأمن العام، من ضبط 8 متهمين وتم ضبط بحوزتهم مبلغ 2 مليون و100 ألف جنيه، فرد خرطوش، وبندقية، بالإضافة إلى 3 سيارات وعدد 3 تليفونات محمولة.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة للتحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الواقعة