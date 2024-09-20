ضبط المتهمين بالتعدى على شخص وزوجته وسرقة سيارة وعقد زواج عرفى بالفيوم

كتب محمود عبد الراضي

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الفيوم بمديرية أمن الفيوم من (مالك قاعة أفراح- مُقيم بدائرة المركز "مُصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم") بقيام (عاطلَين "لهما معلومات جنائية") بالتعدى عليه وإحداث إصابته حال تواجده رفقة (زوجته "لها معلومات جنائية" وشقيقتها "زوجة أحد العاطلين" ) وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة وكذا الاستيلاء على (سيارته الملاكى- هاتفه المحمول - عقد زواجه العرفى).

بإجراء التحريات وجمع المعلومات برئاسة اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم ضبط مرتكبى الواقعة وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لوجود خلافات عائلية ومالية بينهم، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.